2020-02-15T00:38:49+03:00
Общество

Петербург с отрывом победил в рейтинге упоминаний глав ЗакСа в СМИ за январь

Деятельность Вячеслава Макарова оказалась востребованнее других председателей законодательных органов субъектов РФ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Глава петербургского ЗакСа победил в рейтинге упоминаний в СМИ за январь.Глава петербургского ЗакСа победил в рейтинге упоминаний в СМИ за январь.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, кого из глав законодательных органов субъектов РФ чаще всего упоминали в СМИ за январь 2020 года. С отрывом в рейтинге победил Вячеслав Макаров, председатель петербургского ЗакСа. Он почти на треть обошел находящегося на втором месте Владимира Мякуша из Челябинской области.

- Вячеслав Макаров выступил против застройки территории сквера и яхт-клуба на Петровской косе. Соответствующий законопроект, включающий эту территорию в перечень зон зеленых насаждений, одобрен в первом чтении. Кроме того, глава ЗакСа принимал участие в мероприятиях, посвященных 76-летней годовщине снятия блокады Ленинграда, - отмечает компания «Медиалогия».

Также СМИ сообщали в январе, что Вячеслав Макаров выступил с инициативой о создании постоянной рабочей группы по реализации положений послания президента России Федеральному собранию. В ее состав войдут городские парламентарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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