2020-02-15T01:40:39+03:00
Происшествия

Коммунальный долг петербурженки, объявившей о банкротстве, переписали на ее малолетних детей

Женщина пожаловалась на абсурд и нарушение прав детей Уполномоченному по правам ребенка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге мать-одиночка объявила себя банкротом, но ее долги за электроэнергию переписали на малолетних детей.В Петербурге мать-одиночка объявила себя банкротом, но ее долги за электроэнергию переписали на малолетних детей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге мать-одиночка забила тревогу после того, как ее коммунальный долг переписали на малолетних детей. Женщина уволилась с хорошей работы из-за тяжелой беременности. Декретных пособий ей не полагалось, пришлось набрать кредитов. Когда долг превысил 1 миллион рублей, она начала процедуру банкротства. Суд ее поддержал. Многие организации пошли на встречу и списали долг, но только не «Петроэлектросбыт». Пришлось просить помощи у детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

- В компании ответили, что Наталья является не единственным потребителем в квартире, соответственно остальные собственники, а также зарегистрированные по данному адресу лица несут обязанность по оплате потребленной электроэнергии, - рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.

Далее начался откровенный абсурд. В «Петроэлектросбыте» пояснили, что старший сын женщины, которому исполнилось 14 лет, может зарабатывать и платить сам. Младшему чуть более года, но в компании уверены, что за него деньги отдаст отец благодаря алиментам.

- Однако папа в воспитании не участвует, деньги не платит и скрывается от приставов. А старший сын Натальи хоть и достиг 14-лет, но учится в школе и зарплату или стипендию не получает, - отмечает Светлана Агапитова.

Детский омбудсмен обратилась в «Петроэлектросбыт» еще раз. Там все же пошли на попятную и сняли долг, цитируем, «в порядке исключения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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