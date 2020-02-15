Бесплатные маршрутки запустят от станции метро «Приморская» до «Севкабель Порта»

15 Февр. 2020 2020-02-15T02:02:20+03:00

Транспорт будет ездить каждый час в обе стороны, дорога составит около 10 минут

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В «Севкабель Порте» похвастались запуском бесплатных маршруток, которые довезут петербуржцев и гостей города от станции метрополитена «Приморская» до Кожевенной линии и обратно. Дорога займет около 10 минут, как рассказывают организаторы. Первый запуск состоится уже в понедельник 17 января.

- Шаттл рассчитан на 20 мест, комфортен и узнаваем. Маршрутное такси будет работать ежедневно в обе стороны. От остановки общественного транспорта «станция метро Приморская» - 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00. Из «Порта» - 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, - пишет официальная группа «Севкабель Порта» во «Вконтакте».

Пока что транспорт будет ездить в тестовом режиме. Если он окажется востребованным и по карману организаторам, то ходить от метро до выставочного комплекса машина будет постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU