Дмитрий Нагиев приехал в Выборг для съемок в новой комедии
Дмитрия Нагиева заметили в Выборге на съемках новой картины. В этот раз популярный артист играет главную роль в комедийном фильме Дмитрия Губарева «Спасите Колю». По сюжету Нагиев – суровый отец и грозный офицер. Его красавица-дочь Маша борется за свободу, личное пространство и счастье. Однако папа распугивает абсолютно всех ее ухажеров. В один момент бунтарка приводит в дом нового избранника, которого ждут нелегкие испытания силы духа и любви.
Нагиев играет сурового отца старой закалки. Фото: instagram.com/gubastik316
Старт съемкам дали на прошлой неделе. Создатели фильма по традиции разбили тарелку с автографами всех причастных к картине. Почти каждый день режиссер выкладывает фотографии со съемок, не забывая о своем любимчике Нагиеве, с которым Губарев хорошо знаком по «Физруку».
- Берегите Димочку, а то холодно там, чтобы не мерз, здоровье берег! Огромных и добрых успехов фильму и всем вам счастливого и доброго настроения, - пишут фанаты в Instagram режиссера.
Впрочем, мерзнуть Нагиеву не придется. На выходных в Выборге обещают плюсовую температуру.
ИСТОЧНИК KP.RU