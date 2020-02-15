Дмитрий Нагиев приехал в Выборг для съемок в новой комедии

15 Февр. 2020 2020-02-15T02:32:10+03:00

Картина «Спасите Колю» рассказывает о том, как суровый отец красавицы-дочки распугивает всех ее ухажеров

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Дмитрия Нагиева заметили в Выборге на съемках новой картины. В этот раз популярный артист играет главную роль в комедийном фильме Дмитрия Губарева «Спасите Колю». По сюжету Нагиев – суровый отец и грозный офицер. Его красавица-дочь Маша борется за свободу, личное пространство и счастье. Однако папа распугивает абсолютно всех ее ухажеров. В один момент бунтарка приводит в дом нового избранника, которого ждут нелегкие испытания силы духа и любви.

Нагиев играет сурового отца старой закалки. Фото: instagram.com/gubastik316

Старт съемкам дали на прошлой неделе. Создатели фильма по традиции разбили тарелку с автографами всех причастных к картине. Почти каждый день режиссер выкладывает фотографии со съемок, не забывая о своем любимчике Нагиеве, с которым Губарев хорошо знаком по «Физруку».

- Берегите Димочку, а то холодно там, чтобы не мерз, здоровье берег! Огромных и добрых успехов фильму и всем вам счастливого и доброго настроения, - пишут фанаты в Instagram режиссера.

Впрочем, мерзнуть Нагиеву не придется. На выходных в Выборге обещают плюсовую температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU