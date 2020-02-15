2020-02-15T19:31:10+03:00
Общество

Парк Александрино в Петербурге ждет реконструкция

Работы по благоустрйоству начнутся в следующем году
Поделиться:
Парк Александрино ждет реконструкция. Фото: gov.spb.ruПарк Александрино ждет реконструкция. Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

Парк Александрино в Кировском районе Петербурга является памятником федерального значения. Однако лесной массив в 110 гектаров сейчас находится не в самом приспособленном для прогулок виде. Отдыхать там можно только в центральной части. Однако скоро всю зеленую зону благоустроят, сообщает пресс-служба Смольного.

Основные работы должны начаться в следующем году, город уже выделил средства на проектирование. Однако Александр Беглов поручил ускорить реконструкцию системы освещения парка и приступить к благоустройству уже в этом году.

- Это вопрос безопасности. В первую очередь необходимо установить освещение и видеонаблюдение, сделать дренаж и водоотведение, - отметил градоначальник.

В парке планируют также обустроить зоны отдыха с вай-фаем, детские и спортивные площадки, велодорожки, туалеты. Вся реконструкция парка займет несколько лет.

- Работы предстоит много. Понадобится не менее трех лет, чтобы привести такой большой лесной массив в порядок. Но постепенно, шаг за шагом, мы это сделаем, - добавил Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели сняли людей с оторвавшейся льдины на Ладожском озере
Парк Александрино в Петербурге ждет реконструкция
Худрук театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину на Малоохтинском проспекте
Беглов поддержал идею петербуржцев назвать сквер на Стачек Ленинградским
Спустя две недели мужчина признался, что убил своего соседа в Петербурге
Вырубку тополей на канале Грибоедова отложили до капремонта набережной
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре в воскресенье
Пенсионерка из Петербурга отдала 400 тысяч рублей на «операцию» лжеродственнице
Роспотребнадзор проверил состояние воздуха после пожара на «Красном треугольнике» в Петербурге
На трассе под Гатчиной автомобиль сбил лося и уехал
Иномарка сбила пешехода на перекрестке Ветеранов и Авангардной в Петербурге
В метро Петербурга рассказали, сколько времени занимает спуск на самую глубокую станцию
В Петербурге всю ночь тушили пожар на «Красном треугольнике»
Дмитрий Нагиев приехал в Выборг для съемок в новой комедии
Бесплатные маршрутки запустят от станции метро «Приморская» до «Севкабель Порта»
Коммунальный долг петербурженки, объявившей о банкротстве, переписали на ее малолетних детей
Витебский вокзал Петербурга назвали самым востребованным среди кинематографистов
Петербург с отрывом победил в рейтинге упоминаний глав ЗакСа в СМИ за январь
Лобовое столкновение иномарок в Тосно закончилось смертью и пожаром
На Малоохтинском проспекте BMW снес мужчину, который менял колесо своей машины
Активисты «лечат» подорожником бесхозную разбитую дорогу на границе Петербурга и Ленобласти
Петербургский дворник ударил неприятеля ножом в сердце на День святого Валентина
Пулково ищет опытного специалиста по борьбе с птицами и дикими животными
Выделенных полос для общественного транспорта в Петербурге станет больше в 2020 году
Депутата посадили под домашний арест по делу о хищении 16 млн рублей из бюджета Петербурга
Грузовик сбил двухлетнюю девочку и женщину на «зебре» на проспекте Энгельса
ГАТИ разрешила разработки проекта для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метро
Подвал и крышу Большого драматического театра отремонтируют до 2021 года