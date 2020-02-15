Парк Александрино в Петербурге ждет реконструкция

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:31:10+03:00

Работы по благоустрйоству начнутся в следующем году

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Парк Александрино в Кировском районе Петербурга является памятником федерального значения. Однако лесной массив в 110 гектаров сейчас находится не в самом приспособленном для прогулок виде. Отдыхать там можно только в центральной части. Однако скоро всю зеленую зону благоустроят, сообщает пресс-служба Смольного.

Основные работы должны начаться в следующем году, город уже выделил средства на проектирование. Однако Александр Беглов поручил ускорить реконструкцию системы освещения парка и приступить к благоустройству уже в этом году.

- Это вопрос безопасности. В первую очередь необходимо установить освещение и видеонаблюдение, сделать дренаж и водоотведение, - отметил градоначальник.

В парке планируют также обустроить зоны отдыха с вай-фаем, детские и спортивные площадки, велодорожки, туалеты. Вся реконструкция парка займет несколько лет.

- Работы предстоит много. Понадобится не менее трех лет, чтобы привести такой большой лесной массив в порядок. Но постепенно, шаг за шагом, мы это сделаем, - добавил Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU