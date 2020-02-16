В Выборге участник драки побил фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:34:44+03:00

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Драка произошла ночью в Выборге около местного клуба на Московском проспекте. Двое мужчин 35 и 26 лет устроили драку после ссоры. Одного из участников потасовки сильно избили. На вызов приехала фельдшер "скорой помощи". Женщина подошла к избитому, в этот момент второй участник драки нанес ей удар.

- На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, - сообщаюьт в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - При госпитализации в медучреждение, 26-летний мужчина нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи. 29-летняя женщина получила травмы и в удовлетворительном состоянии после оказание медицинской помощи была отпущена.

К слову, сами подравшиеся мужчины также тяжелых травм не получили. После осмотра врачей их отпустили домой.

- По данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавляют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU