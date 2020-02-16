2020-02-16T09:34:44+03:00
Происшествия

В Выборге участник драки побил фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту

Полиция проводит проверку
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Полиция примет решение о возбуждении уголовного делаПолиция примет решение о возбуждении уголовного дела
Изменить размер текста:

Драка произошла ночью в Выборге около местного клуба на Московском проспекте. Двое мужчин 35 и 26 лет устроили драку после ссоры. Одного из участников потасовки сильно избили. На вызов приехала фельдшер "скорой помощи". Женщина подошла к избитому, в этот момент второй участник драки нанес ей удар.

- На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, - сообщаюьт в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - При госпитализации в медучреждение, 26-летний мужчина нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи. 29-летняя женщина получила травмы и в удовлетворительном состоянии после оказание медицинской помощи была отпущена.

К слову, сами подравшиеся мужчины также тяжелых травм не получили. После осмотра врачей их отпустили домой.

- По данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавляют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге журналист православного СМИ порезал ножом двух человек
В Петербурге на Загородном проспекте машина скорой помощи сбила пешехода
В Петербурге кошка у метро загрызла змею, которая пугала прохожих
В Тихвине пьяный водитель иномарки насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе
Александр Кокорин все-таки надел форму футбольного клуба «Сочи»
В Ленобласти пьяный работник пилорамы ударил своего сына ножом
«Полная машины выпитых бутылок водки»: В Петербурге водитель Ауди протаранил пять машин
В Выборге участник драки побил фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту
Спасатели сняли людей с оторвавшейся льдины на Ладожском озере
Парк Александрино в Петербурге ждет реконструкция
Худрук театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину на Малоохтинском проспекте
Беглов поддержал идею петербуржцев назвать сквер на Стачек Ленинградским
Спустя две недели мужчина признался, что убил своего соседа в Петербурге
Вырубку тополей на канале Грибоедова отложили до капремонта набережной
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре в воскресенье
Пенсионерка из Петербурга отдала 400 тысяч рублей на «операцию» лжеродственнице