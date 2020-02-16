2020-02-16T09:59:56+03:00
Происшествия

«Полная машины выпитых бутылок водки»: В Петербурге водитель Ауди протаранил пять машин

По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян
Роман ЛЯЛИН
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Водитель протаранил пять машин Фото: vk.com/spb_todayВодитель протаранил пять машин Фото: vk.com/spb_today
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Массовая авария произошла в Петербурге на перекрестке улиц Сикейроса и Есенина. 39-летний водитель Audi на скорости въехал в припаркованные машины. В итоге шофер собрал "гармошку" из пяти стоявших автомобилей.

- Полная машина выпитых бутылок водки, мужик был в отключке, - рассказывает очевидец аварии в группе "ДТП и ЧП Петербург". - Скорая привела в сознание и увезли, но сам не смог пойти с большущей шишкой на лбу.

Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: vk.com/spb_today

Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: vk.com/spb_today

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

- В результате ДТП водитель Ауди в тяжелом состоянии госпитализирован, - поясняют в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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