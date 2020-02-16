«Полная машины выпитых бутылок водки»: В Петербурге водитель Ауди протаранил пять машин
Массовая авария произошла в Петербурге на перекрестке улиц Сикейроса и Есенина. 39-летний водитель Audi на скорости въехал в припаркованные машины. В итоге шофер собрал "гармошку" из пяти стоявших автомобилей.
- Полная машина выпитых бутылок водки, мужик был в отключке, - рассказывает очевидец аварии в группе "ДТП и ЧП Петербург". - Скорая привела в сознание и увезли, но сам не смог пойти с большущей шишкой на лбу.
Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: vk.com/spb_today
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
- В результате ДТП водитель Ауди в тяжелом состоянии госпитализирован, - поясняют в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU