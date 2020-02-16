В Ленобласти пьяный работник пилорамы ударил своего сына ножом

16 Февр. 2020 2020-02-16T10:52:14+03:00

Мужчина был пьян во время нападения на сына

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Семейная драма разыгралась в поселке Лесогорский в Выборгском районе Ленобласти. Ссора 52-летнего отца с 28-летним сынам произошла в съемной квартире. Работник пилорамы выпивал вместе со своим ребенком, когда родственники поссорились. Во время ссоры родитель схватился за нож.

- Разнорабочий пилорамы во время ссоры ножом ударил своего сына, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения задержан на месте происшествия и доставлен в территориальный отдел полиции, после отпущен под обязательство о явке.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшего сына осматривают врачи. Они должны установить, какой вред здоровью нанес отец. После этого полицейские определятся с уголовной статьей для нападавшего родственника.

ИСТОЧНИК KP.RU