В Тихвине пьяный водитель иномарки насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:11:41+03:00

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В Тихвине врачи не смогли спасти 66-летнего пенсионера, которого вечером в 3 микрорайоне, у дома по улице Карла Маркса сбил водитель KIA Cerato. Пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал шофер иномарки.

- Пенсионера с сочетанной травмой головы в тяжелом состоянии госпитализировали, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Позже от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Освидетельствования водителя «Киа Сорато» показало, что шофер в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя после аварии доставили в отдел полиции. На него уже составили административный протокол и возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Сейчас водителя отпустили домой под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU