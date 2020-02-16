В Тихвине пьяный водитель иномарки насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе
В Тихвине врачи не смогли спасти 66-летнего пенсионера, которого вечером в 3 микрорайоне, у дома по улице Карла Маркса сбил водитель KIA Cerato. Пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал шофер иномарки.
- Пенсионера с сочетанной травмой головы в тяжелом состоянии госпитализировали, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Позже от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Освидетельствования водителя «Киа Сорато» показало, что шофер в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.
Водителя после аварии доставили в отдел полиции. На него уже составили административный протокол и возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Сейчас водителя отпустили домой под обязательство о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU