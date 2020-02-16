2020-02-16T11:11:41+03:00
Происшествия

В Тихвине пьяный водитель иномарки насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе

Пожилой мужчина скончался в больнице после аварии
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В аварии разбираются сотрудники полицииВ аварии разбираются сотрудники полицииФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Тихвине врачи не смогли спасти 66-летнего пенсионера, которого вечером в 3 микрорайоне, у дома по улице Карла Маркса сбил водитель KIA Cerato. Пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал шофер иномарки.

- Пенсионера с сочетанной травмой головы в тяжелом состоянии госпитализировали, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Позже от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Освидетельствования водителя «Киа Сорато» показало, что шофер в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя после аварии доставили в отдел полиции. На него уже составили административный протокол и возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Сейчас водителя отпустили домой под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге журналист православного СМИ порезал ножом двух человек
В Петербурге на Загородном проспекте машина скорой помощи сбила пешехода
В Петербурге кошка у метро загрызла змею, которая пугала прохожих
В Тихвине пьяный водитель иномарки насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе
Александр Кокорин все-таки надел форму футбольного клуба «Сочи»
В Ленобласти пьяный работник пилорамы ударил своего сына ножом
«Полная машины выпитых бутылок водки»: В Петербурге водитель Ауди протаранил пять машин
В Выборге участник драки побил фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту
Спасатели сняли людей с оторвавшейся льдины на Ладожском озере
Парк Александрино в Петербурге ждет реконструкция
Худрук театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину на Малоохтинском проспекте
Беглов поддержал идею петербуржцев назвать сквер на Стачек Ленинградским
Спустя две недели мужчина признался, что убил своего соседа в Петербурге
Вырубку тополей на канале Грибоедова отложили до капремонта набережной
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре в воскресенье
Пенсионерка из Петербурга отдала 400 тысяч рублей на «операцию» лжеродственнице