В Петербурге кошка у метро загрызла змею, которая пугала прохожих

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:59:45+03:00

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На улицах Санкт-Петербурга горожане заметили змей. Рептилию заметили во дворе дома у метро Владимирская. Животное сильно пугало местных жильцов. Они даже хотели вызвать сотрудников МЧС. Но на помощь им неожиданно пришла ... кошка.

- Кошка поймала змею, - рассказывает горожанка Наталья Конева в группе "Неизданное ДТП и ЧП Петербург". - Она ее убила. В МЧС сказали, что раз змей погиб, то им ну нужно выезжать.

Змея, скорее всего, была домашним питомцем Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Горожанка беспокоится, что это может быть не единственная змея.

- Такая зима, что змеи в городе шастают, - жалуется Наталья. - Смотрите под ноги!

Однако горожане, рассмотрев змею, предположили, что рептилия, скорее всего, была домашним питомцем и сбежала от нерадивого хозяина. Змея не похожа на тех, что обитают в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU