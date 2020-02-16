В Петербурге кошка у метро загрызла змею, которая пугала прохожих
На улицах Санкт-Петербурга горожане заметили змей. Рептилию заметили во дворе дома у метро Владимирская. Животное сильно пугало местных жильцов. Они даже хотели вызвать сотрудников МЧС. Но на помощь им неожиданно пришла ... кошка.
- Кошка поймала змею, - рассказывает горожанка Наталья Конева в группе "Неизданное ДТП и ЧП Петербург". - Она ее убила. В МЧС сказали, что раз змей погиб, то им ну нужно выезжать.
Змея, скорее всего, была домашним питомцем Фото: vk.com/spb_today_unpublished
Горожанка беспокоится, что это может быть не единственная змея.
- Такая зима, что змеи в городе шастают, - жалуется Наталья. - Смотрите под ноги!
Однако горожане, рассмотрев змею, предположили, что рептилия, скорее всего, была домашним питомцем и сбежала от нерадивого хозяина. Змея не похожа на тех, что обитают в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU