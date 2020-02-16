В Петербурге на Загородном проспекте машина скорой помощи сбила пешехода
В Санкт-Петербурге водитель скорой помощи, доставлявший больного в больницу сбил пешехода. Молодой человек перебегал пешеходный переход на Загородном проспекте. Хотел проскочить, но не успел.
- На Загородном проспекте мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину скорой помощи, - рассказывают очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербурга. - Скорая ехала с мигалками на вызов.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку.
- Пешеход в тяжелом состоянии сразу был доставлен в Мариинскую больницу, - поясняют в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Мужчине на вид 25-30 лет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Какие именно травмы получил мужчина, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU