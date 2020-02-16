2020-02-16T12:26:45+03:00
Происшествия

В Петербурге на Загородном проспекте машина скорой помощи сбила пешехода

Он перебегал дорогу на красный сигнал светофора
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина перебегал дорогуМужчина перебегал дорогуФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге водитель скорой помощи, доставлявший больного в больницу сбил пешехода. Молодой человек перебегал пешеходный переход на Загородном проспекте. Хотел проскочить, но не успел.

- На Загородном проспекте мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину скорой помощи, - рассказывают очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербурга. - Скорая ехала с мигалками на вызов.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку.

- Пешеход в тяжелом состоянии сразу был доставлен в Мариинскую больницу, - поясняют в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Мужчине на вид 25-30 лет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Какие именно травмы получил мужчина, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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