2020-02-16T12:54:57+03:00
Происшествия

В Петербурге журналист православного СМИ порезал ножом двух человек

Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии
Роман ЛЯЛИН
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Полиция разбирается в кровавых разборкахПолиция разбирается в кровавых разборкахФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в кровавых разборках 23-летнего журналиста Ивана Д. Парень выпивал с двумя своими приятелями в квартире на улице Старорусская. С градусом алкоголя повышался и градус бесед, которые вели товарищи. В итоге Иван поссорился с друзьями и схватился за нож.

- Молодой человек нанес ножевые ранения, находящимся у него в гостях 23-летнему и 25-летнему приятелям, - пояснил источник "КП-Петербург". - Оба с ножевыми ранениями различных частей тела госпитализированы в Мариинскую больницу. Сам Иван был задержан.

Известно, что один из пострадавших в удовлетворительном состоянии, второй - в тяжелом. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Сам Иван позиционирует себя как "российский независимый журналист, военный корреспондент, автор и режиссер документально-публицистических фильмов и статей православно-патриотического содержания".

В Интернете можно найти информацию, что в 2011 году его якобы судили за «побои на почве расовой ненависти». Иван, как следует из сообщений, избил одноклассника. Суд вынес обвинительные приговор, но потом отменил это постановление.

Сам Иван работал в таких изданиях как «Русь Православная», «Русская Народная Линия», «Завтра» и «Православный Санкт-Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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