2020-02-16T14:00:50+03:00
Происшествия

В Петербурге полицейские спасли провалившегося под лед на канале Грибоедова парня

Он с переохлаждением доставлен в больницу
Роман ЛЯЛИН
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Мужчину спасли полицейскиеМужчину спасли полицейскиеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге горожане продолжают выходить на лед, несмотря на запрет от МЧС. Очередной случай произошел утром 16 февраля на канале Грибоедова. Там 23-летний парень по неизвестным пока причинам бросился с Ново-Конюшенного моста в воду.

- Мужчина провалился под лед, - сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. - Спасли его сотрудники полиции. С переохлаждением пострадавший был госпитализирован в Мариинскую больницу.

Парня спасло то, что поблизости были сотрудники туристической полиции. Они-то первыми и бросились ему на помощь.

Кстати, за последние сутки в Петербурге это уже второе ЧП на воде. В ночь на 16 февраля в Фонтанке оказался мужчина со своей возлюбленной. Как оказалось, они выпивали, поругались, и он сбросил ее через ограду. Увидев, что она тонет, мужчина кинулся за ней, но утонул. Женщину из воды достал случайный прохожий, она осталась жива.

В Петербурге полицейский вытащил из ледяной воды прохожего, который туда упал с моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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