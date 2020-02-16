В Петербурге полицейские спасли провалившегося под лед на канале Грибоедова парня
В Санкт-Петербурге горожане продолжают выходить на лед, несмотря на запрет от МЧС. Очередной случай произошел утром 16 февраля на канале Грибоедова. Там 23-летний парень по неизвестным пока причинам бросился с Ново-Конюшенного моста в воду.
- Мужчина провалился под лед, - сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. - Спасли его сотрудники полиции. С переохлаждением пострадавший был госпитализирован в Мариинскую больницу.
Парня спасло то, что поблизости были сотрудники туристической полиции. Они-то первыми и бросились ему на помощь.
Кстати, за последние сутки в Петербурге это уже второе ЧП на воде. В ночь на 16 февраля в Фонтанке оказался мужчина со своей возлюбленной. Как оказалось, они выпивали, поругались, и он сбросил ее через ограду. Увидев, что она тонет, мужчина кинулся за ней, но утонул. Женщину из воды достал случайный прохожий, она осталась жива.
В Петербурге полицейский вытащил из ледяной воды прохожего, который туда упал с моста.
ИСТОЧНИК KP.RU