2020-02-16T14:19:11+03:00
Общество

В Петербурге прошел крестных ход священнослужителей и горожан

В городе отмечают День православной молодежи
Роман ЛЯЛИН
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Крестный ход прошел в ПетербургеКрестный ход прошел в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге Международный день православной молодежи отметили крестным ходом. Ему предшествовала праздничная Божественная литургия в храме Спаса Нерукотворного Образа. Отсюда священнослужители и горожане прошли к Казанскому кафедральному собору, в котором был совершен молебен. Крестный ход возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. - Празднование продолжается развлекательной программой на территории РГПУ Герцена, - сообщают организаторы. - Участников там ждет увлекательный квест, подготовленный студенческим объединением, будет работать полевая кухня.

Празднование закончится фестивалем непрофессиональных короткометражных фильмов «Пленка».

В Петербурге празднуют День православной молодежи Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге празднуют День православной молодежиФото: Артем КИЛЬКИН

- В рамках фестиваля состоится показ конкурсных работ, созданных студенческими объединениями и молодежными общинами храмов Санкт-Петербурга и других городов России, - поясняют организаторы. - Работы оценены профессиональным жюри в шести номинациях: клип, художественный фильм, документальный фильм, социальный ролик, анимационный фильм и реклама.

Крестный ход собрал десятки горожан Фото: Артем КИЛЬКИН

Крестный ход собрал десятки горожанФото: Артем КИЛЬКИН

В крестном ходе участие приняли десятки горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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