2020-02-16T15:18:28+03:00
Происшествия

В Петербурге из горящей многоэтажки эвакуировали 70 жильцов

В больницу был доставлен мужчина, отравившийся дымом
Роман ЛЯЛИН
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Спасатели эвакуировали жильцов домаСпасатели эвакуировали жильцов домаФото: Артем КИЛЬКИН
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ЧП произошло во Фрунзенском районе Петербурга в дома на улице Будапештская, 4. На третьем этаже многоэтажки загорелась трехкомнатная квартира. Жильцы дома сразу же вызвали сотрудников МЧС. Оказалось, что в одной из комнат горит постельное белье.

- В комнате 10 метров горели постельные принадлежности и обстановка на площади 7 метров, - поясняют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Пострадал мужчина, отравление смесью дымов, госпитализирован в НИИ Джанелидзе.

Прибывшие спасатели эвакуировали из дома 70 человек.

- Соседние квартиры не пострадали, по окончании работы газовиков и электриков жильцы будут возвращены в свои квартиры, - добавляют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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