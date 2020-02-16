МЧС Петербурга выпустило предупреждение о сильных порывах ветра

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:07:36+03:00

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На Санкт-Петербург надвигается непогода. Об этом сообщают в ГУ МЧС по санкт-Петербургу. Спасатели предупреждают об усилении ветра.

- ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует: 17 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 25-28 метров в секунду, - предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу. - Будьте внимательны и осторожны!

Спасатели призывают горожан быть внимательными на дорогах, держать дистанцию от других автомобилей. Также при сильных порывах ветра стоит держаться подальше от шатких строений.

На улице обходите слабоукрепленные конструкции, сухие деревья и рекламные щиты стороной, а дома, если у вас есть балкон, уберите с него все хозяйственные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU