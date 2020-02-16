В Петербурге двое друзей насмерть забили третьего топором, ножом и киянкой

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:58:38+03:00

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В Петербурге следователи и оперативники полиции разбираются в жестоком убийстве 39-летнего мужчины в доме на проспекте Ветеранов. Погибший перед смертью выпивал с 30-летним и 38-летним приятелями. Во время вечеринки товарищи поссорились и двое в гневе напали на одного.

- Мужчины избили свою жертву руками, - рассказывает источник "КП-Петербург". - После чего один из них ножом, металлическим топором и резиновой киянкой убил его. Прибывшие полицейские обнаружили тело с ножевым ранением левого бедра и рублеными ранами головы был.

Сейчас следователи СКР уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Убившего своего друга мужчину задержали, его друга опросили и отпустили. Он стал свидетелем по делу. Оба мужчины ранее не судимы.

ИСТОЧНИК KP.RU