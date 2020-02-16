2020-02-16T18:08:45+03:00
Происшествия

В Петербурге мужчина сбежал от жертвы после неудачной попытки изнасилования

У мужчины не получилось сделать задуманное, отчаявшись он избил девушку
Роман ЛЯЛИН
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Полиция ищет преступникаПолиция ищет преступникаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге полицейские ищут неизвестного мужчину, который сбежал после неудачной попытки изнасилования. Горе-любовник напал на 29-летнюю девушку ночью в парадной дома на улице Партизана Германа. Зайдя следом за девушкой, мужчина начал к ней приставать. Жертва стала отбиваться и укусила нападавшего.

- После этого мужчина применил силу и снял с девушки джинсы и ее нижнее белье, - поясняет источник "КП-Петербург". - Он попытался совершить насильственные действия. Но не смог сделать задуманное. После этого он ударил несколько раз девушку по лицо. Схватил ее сумку и сбежал.

В отчаянии насильник выбросил сумку в той же парадной. У девушки ничего не пропало. Сейчас неудачливого насильника ищут сотрудники полиции.

На вид мужчине 35-40 лет.Среднего роста 170-180 сантиметров. Лицо было выбрито.

ИСТОЧНИК KP.RU

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