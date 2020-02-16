2020-02-16T19:03:56+03:00
Происшествия

В Ленобласти после пожара нашли тела 4-летнего мальчика и его молодой мамы

Сожитель погибшей госпитализирован в больницу
Роман ЛЯЛИН
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Пожарные нашли тела матери и ребенкаПожарные нашли тела матери и ребенкаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области в Сержино после пожара в частном доме нашли тела, предварительно, 26-летней матери и ее 4-летнего сына. ЧП произошло в доме на улице Восточной. Сначала из дома в больницу с ожогами был доставлен 34-летний мужчина. Позже при разборах завалов спасатели наткнулись на погибших.

- Мать ребенка была разведена с отцом, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Мальчик большую часть времени проводил с отцом. В этот раз он был с мамой и ее сожителем.

Сожитель матери рассказал силовикам, что в момент пожара был на втором этаже дома. О причинах возгорания он не знает, но предположил, что могло замкнуть проводку.

Сейчас в причинах пожара разбираются полицейские и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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