2020-02-16T23:09:10+03:00
Общество

Зима ушла: В Петербурге ожидается до 7 градусов тепла

В городе будут ветрено и дождливо
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге будет теплоВ Петербурге будет теплоФото: Олег ЗОЛОТО
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Жителям Санкт-Петербурге не стоит ждать продолжения зимы. Выпавший снег уже растаял, а новый пока не ожидается. В городе будут плюсовая температура и дожди. Самое время убрать обратно свои пуховики, если кто-то успел достать.

- 17 февраля, в понедельник, в Петербурге будет облачная, днем с прояснениями погода, - рассказывают в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии. - Ожидается дождь, днем местами небольшой. Ветер ночью южный, юго-западный умеренный, с порывами до сильного, днем юго-западный, западный сильный. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 5-7 градусов тепла.

18 февраля, во вторник, ожидаются небольшой дождь. Синоптики ожидают сильные порывы ветра. Воздух прогреется до 5 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

А вот в среду ожидается дождь со снегом. Столбик термометра упадет до 4 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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