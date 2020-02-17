2020-02-17T11:40:41+03:00
Происшествия

Пьяная девушка угрожала пассажирам самолета рейса из Петербурга в Сочи

По прилету в курортный город ее ждала полиция [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяная девушка устроила дебош на борту рейса Петербург-СочиПьяная девушка устроила дебош на борту рейса Петербург-СочиФото: принтскрин видео.
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Пассажиры рейса Петербург-Сочи, который вылетел из Северной столицы 16 февраля, были вынуждены на протяжении всего пути слушать громкие песни и пьяные крики девушки. Длинноволосая барышня материлась, цеплялась к людям и угрожала подраться. Успокоить ее бортпроводникам удалось не с первой попытки.

- Какая же она мерзкая. Это уже не женщина, такой и леща отвесить не грех. Губища накачала, а про мозг забыла. Фу, аж передергивает, ведь кто-то еще с таким и живет, - возмутились пользователи сети, увидев поведение девушки.

Девушка постоянно угрожала одному парню, который снимал ее на видео, обещая разбить телефон и голову. Однако благодаря четким действиям бортпроводника, который скалой стал в проходе и не пускал хулиганку, дебоширку удалось в итоге успокоить.

По прилету в Сочи пьяную пассажирку уже ждали сотрудники полиции, которые забрали ее в отделение.

Пьяная девушка устроила дебош на борту рейса Петербург-Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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