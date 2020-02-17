Фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима» прошел в Ленобласти

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:55:11+03:00

Атлеты поиграли в хоккей в валенках, футбол на снегу, а также приняли участие в соревнованиях по сноуборду и горнолыжному спорту [фото]

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В долгожданные снежные дни в Ленинградской области прошли необычные соревнования по дворовым видам спорта. Фестиваль «Русская зима» состоялся в субботу, 15 февраля. Главная цель фестиваля – развитие школьной физической культуры и спорта, сохранение национальных спортивных, культурных ценностей, имеющих приоритетное значение для граждан страны. В мероприятиях приняли участие спортсмены из 20 регионов России, а также юные атлеты из Словакии и Белоруссии.

- Наш фестиваль собирает очень много друзей. Хочу сказать спасибо тем, кто начинал это проект пять лет назад, а также участникам - учителям, ребятам и их родителям. Вы своим примером помогаете сделать выбор своим сверстникам. Ведь спорт определяет будущие успехи и в учебе, и в жизни, - поприветствовал гостей фестиваля спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

В соревнованиях приняли участие спортсмены не только из России, но и Белорусии и Словакии

Также он рассказал, что только в 2019 году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» отремонтировано 13 спортивных залов в сельских школах и 1 аудитория перепрофилирована под спортивный зал, приведены в порядок раздевалки и комнаты для хранения инвентаря. С 2014 года было создано почти 300 школьных спортивных клубов, в которых состоит более 40 тысяч учащихся.

Спортсмены приняли участие в соревнованиях по хоккею в валенках, футболу на снегу, сноуборду и горнолыжному спорту. Так, в командном зачете в хоккее 1-е место заняли участники из Ленобласти, 2-е из Словакии и бронзу взяли игроки из Петербурга. Также распределились места среди девушек. В соревнованиях по сноуборду золото взяла команда из Северной столицы, 2-е место закрепилось за Ленобластью. По горнолыжному спорту победителями стали представители Приозерского, Всеволожского и Выборгского районов, заняв 1, 2 и 3 места соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU