«Люди, выбегающие из дома в крови» привиделись неизвестному петербуржцу
По срочному вызову поднялись вечером воскресенья полицейские Петроградского района Санкт-Петербурга. Причиной стал звонок неизвестного мужчины, который сообщил об окровавленных людях, которые выбегают из многоквартирного дома.
- В 19:09 16 февраля в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение о том, что в доме № 24 на Большой Разночинной улице произошел взрыв, из здания выбегают люди в крови и виден дым, - пишут «Невские новости».
На указанный адрес тут же выехал наряд. Дом 24 полицейские нашли, а вот следов взрыва, или хоть малейшего хлопка, не обнаружили. Не оказалось на улице и потерпевших, о которых говорил звонивший мужчина.
Теперь шутника пытаются установить по номеру телефона. В перспективе ему грозит уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. За это предусмотрен крупный штраф или принудительные работы на срок от двух до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU