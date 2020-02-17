«Люди, выбегающие из дома в крови» привиделись неизвестному петербуржцу

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:57:04+03:00

Следов взрыва, о которых сообщал неизвестный мужчина, на Большой Разночинной не обнаружилось. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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По срочному вызову поднялись вечером воскресенья полицейские Петроградского района Санкт-Петербурга. Причиной стал звонок неизвестного мужчины, который сообщил об окровавленных людях, которые выбегают из многоквартирного дома.

- В 19:09 16 февраля в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение о том, что в доме № 24 на Большой Разночинной улице произошел взрыв, из здания выбегают люди в крови и виден дым, - пишут «Невские новости».

На указанный адрес тут же выехал наряд. Дом 24 полицейские нашли, а вот следов взрыва, или хоть малейшего хлопка, не обнаружили. Не оказалось на улице и потерпевших, о которых говорил звонивший мужчина.

Теперь шутника пытаются установить по номеру телефона. В перспективе ему грозит уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. За это предусмотрен крупный штраф или принудительные работы на срок от двух до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU