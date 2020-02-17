2020-02-17T16:53:25+03:00
Звезды

Из-за сильного ветра рухнули декорации на съемках фильма Бекмамбетова в Петербурге

В первый же день работы на площадке произошло ЧП
Алена ЧИЧИГИНА
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Бекмамбетов снимает фильм о подвиге советского летчика Михаила ДевятаеваБекмамбетов снимает фильм о подвиге советского летчика Михаила ДевятаеваФото: Олег ЗОЛОТО
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Знаменитый режиссер Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам первого полнометражного фильма в вертикальном формате. Создатель «Ночного дозора», «Елок» и «Особо опасен» в этот раз взялся за военную тему. В основе новой картины история реального человека - советского летчика Михаила Девятаева. В понедельник, 17 февраля, стартовали съемки в Петербурге. Первой локацией – стал форт Константин в Кронштадте.

На острове выстроили целый городок, по сюжету действие происходит в концлагере, куда попал главный герой. Однако погода в Петербурге непредсказуемая и даже режиссер ей не указ. В понедельник на город обрушился настоящий шторм с дождями и сильным ветром, порывы были до 15 метров в секунду.

- Будьте осторожны! – предупредили организаторы прибывших на площадку журналистов. – Застегните все карманы, уберите в сумку все, что может улететь. И не стойте под конструкциями. А то у нас уже с утра было ЧП, упала одна декорация. К счастью, рядом с ней никого не было, никто не пострадал.

Однако съемки не остановили, все-таки процесс расписан по минутам, терять драгоценное время нельзя, впереди еще несколько сцен. Организаторы отметили, что ливень, ветер и грязь под ногами очень даже подходит для создания особой атмосферы суровых условий концлагеря. Правда, режиссер хотел снега, но извините, это Петербург. Здесь со снегом сложно.

Из-за сильного ветра рухнули декорации на съемках фильма Бекмамбетова Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за сильного ветра рухнули декорации на съемках фильма БекмамбетоваФото: Олег ЗОЛОТО

Подробнее о том, как проходят съемки, в чем особенность кино вертикального формата и как актеры готовятся к роли читайте в ближайшее время на сайте «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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