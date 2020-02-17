На Васильевском острове перекроют улицы из-за прокладки теплосети

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:11:41+03:00

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга рассказала, на каких улицах города в следующие дни и недели ограничат движение транспорта по тем или иным причинам. Первым-наперво закроют с 18 февраля по 2 марта 24 и 25 линии В.О. от Среднего проспекта до Малого проспекта. Все из-за прокладки теплосети.

- С 18 февраля по 3 апреля ограничивается движение транспорта по Серебристому бульвару от улицы Генерала Хрулева до Аэродромной улицы, включая перекрестки. Причина – ремонт дорожного покрытия. С 18 февраля по 5 марта ограничивается движение машин на перекрестке Васнецовского проспекта и дороги в Рыбацкое с закрытием сквозного проезда по Васнецовскому проспекту из-за прокладки газопровода, - пишет пресс-служба ГАТИ Петербурга.

С 19 февраля по 6 марта по причине ремонта водопровода автомобили потеснятся по Английскому проспекту от проспекта Римского-Корсакова до улицы Союза Печатников. Более месяца, С 20 февраля по 31 марта, по этой же причине ограничат движение транспорта по Фарфоровской улице – с 20 по 28 февраля у дома №12, а с 29 февраля по 13 марта – у дома №26. Помимо этого работы «Водоканала» с 20 по 24 февраля и с 12:00 5 по 9 марта частично перекроют дороги по четной стороне Приморского проспекта от Горохова переулка до Липовой аллеи.

И последнее – на два месяца с 20 февраля по 20 апреля ограничат движение машин по Студенческой улице от Cердобольской улицы до Земледельческой улицы. Все из-за строительства лабораторно-стендового корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU