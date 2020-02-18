2020-02-18T01:42:36+03:00
Общество

Депутаты Петербурга обвинили речной яхт-клуб профсоюзов в срывах тренировок СДЮШОР

Парламентарии просят Михаила Мишустина наложить мораторий на сделки профсоюзов по недвижимости и прекратить произвол олигархов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Парламентарии Петербурга попросили премьер-министра России наложить мораторий на сделки профсоюзов по недвижимости.Парламентарии Петербурга попросили премьер-министра России наложить мораторий на сделки профсоюзов по недвижимости.Фото: Артем КИЛЬКИН
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17 февраля рабочая группа Законодательного собрания Петербурга направила обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой наложить мораторий на сделки профсоюзов по недвижимости, построенной на бюджетные деньги. Парламентариев не устраивает «олигархическая структура» Федерации профсоюзов, где самовольно распоряжаются с общественно значимой собственностью.

- Точкой кипения стало то, что «Речной яхт-клуб профсоюзов» ограничил доступ к причалам и пирсам местной СДЮШОР, специализирующейся на водных видах спорта. Фактически из-за этого срываются тренировки. Руководство яхт-клуба сделало доступ на участок платным, - передает пресс-служба петербургского ЗакСа.

Также депутаты переживают, что за 28 лет из собственности Федерации профсоюзов исчезли десятки санаториев, пансионатов и дворцов культуры в регионе.

- Открытым является вопрос, по каким ценам, кому были отчуждены, реализованы такие важные для граждан объекты досуга и отдыха и куда «ушли» денежные средства от продажи, реализации таких дорогостоящих объектов недвижимости. Антинародное распоряжение собственностью вызывает вопросы у жителей Петербурга, - говорится в обращение к Мишустину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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