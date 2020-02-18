Пропавшую восьмилетнюю девочку нашли в ТЦ

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:29:27+03:00

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В понедельник 17 февраля полиция и волонтеры занимались поиском восьмилетней девочки из Фрунзенского района. В 10 утра ее родители позвонили в «Лиза Алерт» и сообщили об исчезновении малышки. В 17.30 добровольцы уже вели активную деятельность: расклеивали объявления в магазинах, прочесывали город вдоль и поперек, искали в лесу. Около полуночи пришла радостная новость: восьмилетнюю девочку нашли живой!

- Ребенок был обнаружен в торгово-развлекательном комплексе на Балканской площади, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. - Противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

Сразу после этого найденыша передали маме, которая весь день просто места себе не находила. Теперь, видимо, в семье будут решать вопрос с тем, как девочке дальше ходить в школу. Дело в том, что живут они в новом ЖК, где нет своего учебного заведения, и детям приходится преодолевать огромные расстояния, в том числе через парки, дворы и магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU