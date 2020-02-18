2020-02-18T08:29:27+03:00
Происшествия

Пропавшую восьмилетнюю девочку нашли в ТЦ

Поиски школьницы велись даже в лесу
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Пропавшую школьницу нашли в одном из ТЦ Петербурга.Пропавшую школьницу нашли в одном из ТЦ Петербурга.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В понедельник 17 февраля полиция и волонтеры занимались поиском восьмилетней девочки из Фрунзенского района. В 10 утра ее родители позвонили в «Лиза Алерт» и сообщили об исчезновении малышки. В 17.30 добровольцы уже вели активную деятельность: расклеивали объявления в магазинах, прочесывали город вдоль и поперек, искали в лесу. Около полуночи пришла радостная новость: восьмилетнюю девочку нашли живой!

- Ребенок был обнаружен в торгово-развлекательном комплексе на Балканской площади, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. - Противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

Сразу после этого найденыша передали маме, которая весь день просто места себе не находила. Теперь, видимо, в семье будут решать вопрос с тем, как девочке дальше ходить в школу. Дело в том, что живут они в новом ЖК, где нет своего учебного заведения, и детям приходится преодолевать огромные расстояния, в том числе через парки, дворы и магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабитель отнял у петербурженки пакет с зубными протезами
Вход в метро «Сенная площадь» С 20 февраля ограничат на два месяца
В честь 23 февраля для мужчин вход в музей Царского Села сделают бесплатным
Побелевшая от сбросов химии река Луга вызвала опасения эко-активистов
В Ленобласти экскаваторщик нашел человеческую голову в 200 литровой бочке, которую его попросил закопать бизнесмен
Хулигана, расстрелявшего припаркованные машины в Мурино, объявили в розыск
В Петербурге ищут лысого извращенца, пристававшего к девочке в лифте
За кражу шести велосипедов и скутеров рецидивист получил почти 12 лет тюрьмы
Полиция нашла водителя Audi без госзнаков, который насмерть сбил пешехода и скрылся
Суд не принял иск к «боткинской беглянке», которой хотели дать штраф за уход из карантина
Первые городские приюты для бездомных животных могут появиться в Санкт-Петербурге
В Мурино два полицейских-взяточника набрали от бизнесмена почти 4 миллиона рублей
В Гатчине насмерть сбили местную любимицу-лису
Рыбаки пожаловались чиновникам на спекулянтов, торгующих корюшкой по заоблачным ценам
Петербургскую дамбу снова открыли после ночного подъема воды
Пропавшую восьмилетнюю девочку нашли в ТЦ
Вторник уже с утра побил температурный рекорд в Петербурге
В Мурино обстреляли окна жилых домов и восемь припаркованных машин
Депутаты Петербурга обвинили речной яхт-клуб профсоюзов в срывах тренировок СДЮШОР
Петербуржцам, уезжающим на дачу, хотят разрешить не платить за вывоз мусора в городе
В Петербурге грозят выселить больше 500 арендаторов-должников
Поцелуй влюбленной пары перерос в драку за сердце девушки в Петрозаводске
В 11 районах Петербурга снесли незаконные автостоянки
Из-за сильного бокового ветра самолет рейса «Петербург-Мурманск» вернулся в Пулково
Горы ледяных «стеклышек» сковали берег Финского залива