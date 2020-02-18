Рыбаки пожаловались чиновникам на спекулянтов, торгующих корюшкой по заоблачным ценам

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:55:10+03:00

Власти пообещали разобраться, но вряд ли это случится в этом году

Изменить размер текста: A A

Рыбаки готовятся к сезону корюшки в Санкт-Петербурге, который в этом году будет в апреле-мае. Но есть проблема. Продавать ее напрямую горожанам они вновь не смогут, и попадет она на прилавки магазинов по завышенным ценам. За кило крупной корюшки перекупщики просят под 800 рублей, хотя рыбаки готовы продавать ее хоть по 50 рублей. Только бы разрешили! Чтобы как-то сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, профсоюз работников рыбного хозяйства Петербурга и Ленобласти обратился к депутатам ЗакСа с просьбой помочь им. Обращение откладывать не стали и рассмотрели на крайнем заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

- Профсоюз просит вернуться к программе, по которой производитель мог торговать рыбой с автолавок, приравнять их к объектам благоустройства и решить вопрос с предоставлением мест для сезонной торговли корюшкой в местах с высокой проходимостью, - вот, что просят рыбаки.

Задача понятна, но в этом году вряд ли решаемая.

- В прошлом году чиновники нас убеждали, что проблему можно решить и без изменения законодательства. Мы надеемся, что это так, и тогда можно успеть все сделать и к этому сезону, - цитирует председателя комиссии Алексея Макарова «Парламентская газета».

«Комсомолка» следит за темой.

ИСТОЧНИК KP.RU