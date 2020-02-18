В Ленобласти экскаваторщик нашел человеческую голову в 200 литровой бочке, которую его попросил закопать бизнесмен

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:54:22+03:00

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В Ленинградской области 39-летний экскаваторщик, работавший на бетонном заводе в деревне Новосергиевка Всеволожского района, неожиданно стал героем детективной истории. Рабочему накануне позвонил малознакомый бизнесмен, который попросил закопать 200-литровую бочку. Машинист согласился. Но ковшом во время работ случайно задел крышку, бочка открылась и из нее выпала ... человеческая голова.

- В бочке оказался труп женщины без внешних признаков насильственной смерти, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Тело предположительно принадлежит 63-летней матери мужчины, который привез бочку и просил ее закопать.

Самого 41-летнего коммерсанта уже тоже задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.

К слову, в бочке лежала чемодан с одеждой пенсионерки. Судя по всему, сын пытался имитировать отъезд матери из дома. Но все планы рухнули, когда экскаваторщик решил, что о трупе в бочке лучше сообщить в полицию, чем закопать.

ИСТОЧНИК KP.RU