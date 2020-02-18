Побелевшая от сбросов химии река Луга вызвала опасения эко-активистов

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:53:37+03:00

Общественники уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить ситуацию

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Побелевшая от сбросов река Луга вызвала обеспокоенность местных жителей и общественников. Молочный цвет воды заставил эко-активистов бить тревогу и привлечь к делу Роспотребнадзор, специалисты которого должны проверить состояние водоема.

- Грязно-молочный оттенок у ручья, впадающего в реку Лугу, появился в середине января. Сейчас вода немного очистилась, но по краям остается толстая взвесь химического вещества, - сообщает пресс-служба организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Общественники уверены, что дело не обошлось без местного предприятия, занимающегося производством химических удобрений. Завод уже не раз ловили на сбросах отходов, содержащих фосфор, что приводило к его концентрации в воде реки Луги.

Общественники уверены что молочный цвет водостока, говорит о недостаточном экологическом контроле со стороны надзорных органов. Информация уже передана в областное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU