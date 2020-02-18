2020-02-18T10:53:37+03:00
Общество

Побелевшая от сбросов химии река Луга вызвала опасения эко-активистов

Общественники уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить ситуацию
Петр КИБЕР
Поделиться:
Белесый цвет воды в Луге обеспокоил общественников. Фото: «Гражданский патруль».Белесый цвет воды в Луге обеспокоил общественников. Фото: «Гражданский патруль».
Изменить размер текста:

Побелевшая от сбросов река Луга вызвала обеспокоенность местных жителей и общественников. Молочный цвет воды заставил эко-активистов бить тревогу и привлечь к делу Роспотребнадзор, специалисты которого должны проверить состояние водоема.

- Грязно-молочный оттенок у ручья, впадающего в реку Лугу, появился в середине января. Сейчас вода немного очистилась, но по краям остается толстая взвесь химического вещества, - сообщает пресс-служба организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Общественники уверены, что дело не обошлось без местного предприятия, занимающегося производством химических удобрений. Завод уже не раз ловили на сбросах отходов, содержащих фосфор, что приводило к его концентрации в воде реки Луги.

Общественники уверены что молочный цвет водостока, говорит о недостаточном экологическом контроле со стороны надзорных органов. Информация уже передана в областное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабитель отнял у петербурженки пакет с зубными протезами
Вход в метро «Сенная площадь» С 20 февраля ограничат на два месяца
В честь 23 февраля для мужчин вход в музей Царского Села сделают бесплатным
Побелевшая от сбросов химии река Луга вызвала опасения эко-активистов
В Ленобласти экскаваторщик нашел человеческую голову в 200 литровой бочке, которую его попросил закопать бизнесмен
Хулигана, расстрелявшего припаркованные машины в Мурино, объявили в розыск
В Петербурге ищут лысого извращенца, пристававшего к девочке в лифте
За кражу шести велосипедов и скутеров рецидивист получил почти 12 лет тюрьмы
Полиция нашла водителя Audi без госзнаков, который насмерть сбил пешехода и скрылся
Суд не принял иск к «боткинской беглянке», которой хотели дать штраф за уход из карантина
Первые городские приюты для бездомных животных могут появиться в Санкт-Петербурге
В Мурино два полицейских-взяточника набрали от бизнесмена почти 4 миллиона рублей
В Гатчине насмерть сбили местную любимицу-лису
Рыбаки пожаловались чиновникам на спекулянтов, торгующих корюшкой по заоблачным ценам
Петербургскую дамбу снова открыли после ночного подъема воды
Пропавшую восьмилетнюю девочку нашли в ТЦ
Вторник уже с утра побил температурный рекорд в Петербурге
В Мурино обстреляли окна жилых домов и восемь припаркованных машин
Депутаты Петербурга обвинили речной яхт-клуб профсоюзов в срывах тренировок СДЮШОР
Петербуржцам, уезжающим на дачу, хотят разрешить не платить за вывоз мусора в городе
В Петербурге грозят выселить больше 500 арендаторов-должников
Поцелуй влюбленной пары перерос в драку за сердце девушки в Петрозаводске
В 11 районах Петербурга снесли незаконные автостоянки
Из-за сильного бокового ветра самолет рейса «Петербург-Мурманск» вернулся в Пулково
Горы ледяных «стеклышек» сковали берег Финского залива