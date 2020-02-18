2020-02-18T11:00:04+03:00
Звезды

В честь 23 февраля для мужчин вход в музей Царского Села сделают бесплатным

Представители сильного пола смогут посетить две экспозиции
Степан СТЕПАНОВ
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Вход в павильон Арсенал в Царском Селе в праздники будет свободным для мужчин. Фото: предоставлено Царским Селом.Вход в павильон Арсенал в Царском Селе в праздники будет свободным для мужчин. Фото: предоставлено Царским Селом.
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В преддверии Дня защитника Отечества музей-заповедник «Царское Село» объявил праздничную акцию. Все три выходных дня, с 22 по 24 февраля, мужчины смогут бесплатно посетить музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате и павильон «Арсенал» в Александровском парке.

«Россия в Великой войне» – первый в современной России музей, посвященный одной из самых драматических страниц мировой истории. Здесь можно увидеть подлинные предметы вооружения и быта участников Первой мировой войны. Среди экспонатов – вся линейка пулеметов того времени, мундиры разных стран и даже подлинный автомобиль «Форд».

В павильоне «Арсенал» можно увидеть собрание восточного оружия российских императоров. Также гости смогут попасть в Зал рыцарей на втором этаже и полюбоваться известной картиной Ораса Верне «Царскосельская карусель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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