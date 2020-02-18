2020-02-18T11:18:04+03:00
Общество

Вход в метро «Сенная площадь» С 20 февраля ограничат на два месяца

Причиной станет капремонт эскалатора
Петр КИБЕР
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С 20 февраля на станции "Сенная площадь" начнется ремонт эскалатора.С 20 февраля на станции "Сенная площадь" начнется ремонт эскалатора.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Новые изменения ждут пассажиров петербургского метрополитена. С 20 февраля и больше, чем на два месяца будет ограничен вход на станцию метро «Сенная Площадь». Причиной изменения графика работы станет капитальный ремонт эскалатора.

- С 20 февраля и по 28 апреля по рабочим дням с 08:15 до 12:10 часов вход на станцию закрыт, с 17:00 до 19:00 часов вход на станцию ограничен, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

В подземке просят пассажиров учитывать все изменения и заранее планировать маршруты поездки. Впрочем при наличии двух соседних вестибюлей «Садовой» и «Спасской» особых проблем возникнуть не должно.

А вот на «Кировском заводе» альтернатив нет. Поэтому петербуржцам стоит помнить о том, что с 10 февраля и по 17 апреля по рабочим дням с 17:00 до 18:00 вход на станцию ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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