2020-02-18T11:40:42+03:00
Происшествия

Грабитель отнял у петербурженки пакет с зубными протезами

Свои потери женщина оценила в 130 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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В Петербурге у женщины украли пакет с зубными протезами.В Петербурге у женщины украли пакет с зубными протезами.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Наверняка не на такую добычу рассчитывал грабитель, который отобрал пакет у 51-летней петербурженки. В сумке лежали деньги, банковские карты и, самое ценное, зубные протезы. Именно их и попросила в первую очередь найти потерпевшая.

- 17 февраля в 23:30 у дома 11 по Учительской улице неизвестный, без применения силы отобрал пакет с личными вещами. В нем находился кошелек с 10 тысячами рублей наличными, карты нескольких банков и зубные протезы системы «Дюгель», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Лишившаяся верхней и нижней челюстей женщина сразу же пошла в полицию. Общине потери от ограбления она оценила в 130 тысяч рублей. Причем 120 из них стоили именно протезы.

Остается надеяться, что злодей или выбросил чужие зубы по дороге, или его смогут найти полицейские. В противном случает петербурженке придется вновь идти к стоматологам.

Самого грабителя, среднего роста и в сине куртке с капюшоном ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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