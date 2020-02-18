Грабитель отнял у петербурженки пакет с зубными протезами
Наверняка не на такую добычу рассчитывал грабитель, который отобрал пакет у 51-летней петербурженки. В сумке лежали деньги, банковские карты и, самое ценное, зубные протезы. Именно их и попросила в первую очередь найти потерпевшая.
- 17 февраля в 23:30 у дома 11 по Учительской улице неизвестный, без применения силы отобрал пакет с личными вещами. В нем находился кошелек с 10 тысячами рублей наличными, карты нескольких банков и зубные протезы системы «Дюгель», - сообщает источник в правоохранительных органах.
Лишившаяся верхней и нижней челюстей женщина сразу же пошла в полицию. Общине потери от ограбления она оценила в 130 тысяч рублей. Причем 120 из них стоили именно протезы.
Остается надеяться, что злодей или выбросил чужие зубы по дороге, или его смогут найти полицейские. В противном случает петербурженке придется вновь идти к стоматологам.
Самого грабителя, среднего роста и в сине куртке с капюшоном ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU