СОБР взял штурмом подпольное казино на Фонтанке
Очередное подрольное казино накрыли сотрудники МВД в Санкт-Петербурге. На этот раз нелегальная игровая зона работала на набережной Фонтанки. Ее держали три женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Их задержали сразу же после штурма квартиры, который произвел СОБР.
- Сотрудники полиции ликвидировали незаконное казино и изъяли более 30 игровых автоматов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Задержанные женщины - местные жительницы, одна проживает в области, две другие - в городе. Они подозреваются в незаконном проведении азартных игр, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
По версии полиции, подпольное казино было организовано в одной из квартир обычного многоквартирного дома на набережной реки Фонтанки. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр". Во время обыска изъято 34 игровых автомата типа «Gaminator».
- Также устанавливаются соучастники преступления, - добавили в полиции.
СОБР штурмует квартиру на Фонтанке, где работало подпольное казино.
ИСТОЧНИК KP.RU