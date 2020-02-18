СОБР взял штурмом подпольное казино на Фонтанке

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:22:08+03:00

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Очередное подрольное казино накрыли сотрудники МВД в Санкт-Петербурге. На этот раз нелегальная игровая зона работала на набережной Фонтанки. Ее держали три женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Их задержали сразу же после штурма квартиры, который произвел СОБР.

- Сотрудники полиции ликвидировали незаконное казино и изъяли более 30 игровых автоматов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Задержанные женщины - местные жительницы, одна проживает в области, две другие - в городе. Они подозреваются в незаконном проведении азартных игр, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

По версии полиции, подпольное казино было организовано в одной из квартир обычного многоквартирного дома на набережной реки Фонтанки. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр". Во время обыска изъято 34 игровых автомата типа «Gaminator».

- Также устанавливаются соучастники преступления, - добавили в полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761547" frameborder="0"></iframe> СОБР штурмует квартиру на Фонтанке, где работало подпольное казино.

ИСТОЧНИК KP.RU