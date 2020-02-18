2020-02-18T13:22:08+03:00
Происшествия

СОБР взял штурмом подпольное казино на Фонтанке

Держали заведение три женщины, они сейчас задержаны [видео]
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Подпольное казино накрыли в доме на Фонтанке.Подпольное казино накрыли в доме на Фонтанке.
Изменить размер текста:

Очередное подрольное казино накрыли сотрудники МВД в Санкт-Петербурге. На этот раз нелегальная игровая зона работала на набережной Фонтанки. Ее держали три женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Их задержали сразу же после штурма квартиры, который произвел СОБР.

- Сотрудники полиции ликвидировали незаконное казино и изъяли более 30 игровых автоматов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Задержанные женщины - местные жительницы, одна проживает в области, две другие - в городе. Они подозреваются в незаконном проведении азартных игр, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

По версии полиции, подпольное казино было организовано в одной из квартир обычного многоквартирного дома на набережной реки Фонтанки. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр". Во время обыска изъято 34 игровых автомата типа «Gaminator».

- Также устанавливаются соучастники преступления, - добавили в полиции.

СОБР штурмует квартиру на Фонтанке, где работало подпольное казино.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многострадальный памятник «Первым строителям Петербурга» могут восстановить
Яхт-клуб на Петровской косе хотят защитить от застройки
В Гатчинском районе изнасиловали сразу двух пьяных школьниц
Международный банковский институт в Петербурге будет носить имя Анатолия Собчака
Инженер депо украл 20 колесных пар от вагонов
СОБР взял штурмом подпольное казино на Фонтанке
Шторм повалил на дороги Ленобласти 120 деревьев
Грабитель отнял у петербурженки пакет с зубными протезами
Вход в метро «Сенная площадь» С 20 февраля ограничат на два месяца
В честь 23 февраля для мужчин вход в музей Царского Села сделают бесплатным
Побелевшая от сбросов химии река Луга вызвала опасения эко-активистов
В Ленобласти экскаваторщик нашел труп женщины в 200 литровой бочке, которую его попросил закопать бизнесмен