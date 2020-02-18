Инженер депо украл 20 колесных пар от вагонов
Транспортные полицейские из Ленинградской области пресекли «хищение века». Так можно было бы назвать попытку, которую совершил инженер одного из вагонных депо. Мужчина решил украсть и перепродать 20 колесных пар от поездов. Деталями ходовой части вагонов оказалась забита целая фура.
- Сотрудниками Управления по борьбе с преступными посягательствами на грузы на территории путевой машинной станции Рябово задержан автомобиль. В кузове грузовика обнаружены похищенные с железной дороги колесные пар от товарных вагонов, - сообщает пресс-служба северо-западного управления на транспорте МВД России.
Дальнейшее было делом техники. Водитель фуры рассказал где и кто его грузил. Оказалось, что подзаработать на запчастях от поездов решил 23-летний инженер материально-технической службы РЖД.
Он, с подельниками, менял хорошие колесные пары на пришедшие в негодность. Первые планировалось продать на сторону, а вторые поставить на вагоны. Полицейские особо отмечают, что это создавало опасность аварий на железной дороге.
Предварительный ущерб в РЖД оценили в 500 тысяч рублей. Сам молодой петербуржец задержан, по статье «Кража» ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU