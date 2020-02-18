2020-02-18T13:30:57+03:00
Происшествия

Инженер депо украл 20 колесных пар от вагонов

Ущерб составил полмиллиона рублей
Петр КИБЕР
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Инженер вагонного депо украл 20 колесных пар. Фото: УТ МВД РФ по СЗФОИнженер вагонного депо украл 20 колесных пар. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО
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Транспортные полицейские из Ленинградской области пресекли «хищение века». Так можно было бы назвать попытку, которую совершил инженер одного из вагонных депо. Мужчина решил украсть и перепродать 20 колесных пар от поездов. Деталями ходовой части вагонов оказалась забита целая фура.

- Сотрудниками Управления по борьбе с преступными посягательствами на грузы на территории путевой машинной станции Рябово задержан автомобиль. В кузове грузовика обнаружены похищенные с железной дороги колесные пар от товарных вагонов, - сообщает пресс-служба северо-западного управления на транспорте МВД России.

Дальнейшее было делом техники. Водитель фуры рассказал где и кто его грузил. Оказалось, что подзаработать на запчастях от поездов решил 23-летний инженер материально-технической службы РЖД.

Он, с подельниками, менял хорошие колесные пары на пришедшие в негодность. Первые планировалось продать на сторону, а вторые поставить на вагоны. Полицейские особо отмечают, что это создавало опасность аварий на железной дороге.

Предварительный ущерб в РЖД оценили в 500 тысяч рублей. Сам молодой петербуржец задержан, по статье «Кража» ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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