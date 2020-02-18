Международный банковский институт в Петербурге будет носить имя Анатолия Собчака

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:37:32+03:00

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20 февраля 2020 года исполнится 20 лет со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Международный банковский институт на Малой Садовой, в создании которого в 1991 году Анатолий Александрович принимал непосредственное участие, к этой дате решил увековечить память политического деятеля и присвоить вузу его имя.

- Анатолий Собчак все годы руководства городом активно поддерживал деятельность высшего учебного заведения, - отметили в Комитете по науке и высшей школе. - Решение увековечить память первого мэра Петербурга принято попечительским советом МБИ.

Торжественное заседание Ученого совета, посвященное присвоению институту имени Анатолия Собчака, состоится 20 февраля в полдень. В нем примут участие: вдова Анатолия Александровича, член Совета Федерации ФС РФ Людмила Нарусова, председатель Комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга Андрей Максимов, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, члены Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU