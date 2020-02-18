В Гатчинском районе изнасиловали сразу двух пьяных школьниц

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:10:58+03:00

Одну в августе и раз, а другую осенью-зимой и постоянно

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Матери сразу двух школьниц обратились в полицию Гатчинского района Ленинградской области. Обе женщины имели одинаковые претензии но к двум разным мужчинам. Суть обвинений сводилась к тому, что их дочек изнасиловали по пьянке.

- 17 февраля поступило сообщение от женщины 1980 года рождения, проживающей в деревне Антелево о том, что в августе 2019 года в городе Коммунар 28-летний мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием, изнасиловал ее 15-летнюю дочь, находившуюся в алкогольном опьянении, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Такое же заявление легло на стол следователей областного управления Следкома. А полицейские тем временем нашли подозреваемого. Им оказался безработный житель поселка Лукаши. Мужчина уже задержан и дает показания.

Второй случай также произошел в Коммунаре, на той же Гатчинской улице, но в другом доме и осенью. Здесь, по словам женщины 1981 года рождения, в период с октября по декабрь 2019 года, ее 16-летнюю дочку неоднократно насиловал 42-летний мужчина. Все также происходило по пьянке.

Арестовывать подозреваемого не пришлось, так как он уже сидит в изоляторе за грабеж. На счету подозреваемого целый букет судимостей.

ИСТОЧНИК KP.RU