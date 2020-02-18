2020-02-18T14:46:17+03:00
Общество

Яхт-клуб на Петровской косе хотят защитить от застройки

Для этого депутаты ЗакСа внесут поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутаты хотят уточнить территорию будущей зеленой зоны яхт-клуба, защищенной от застройки.Депутаты хотят уточнить территорию будущей зеленой зоны яхт-клуба, защищенной от застройки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Депутаты петербургского Заксобрания в очередной раз обратили внимание на судьбу яхт-клуба на Петровской косе. Чтобы защитить территорию одного из последних пристанищ для яхтсменов в городе, ее планируются внести в список зон, закрытых для застройки. Для этого необходимо внести поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования».

- Предложенные изменения уточняют границы территорий, которые будут внесены в перечень Закона. С одной стороны мы защищаем любимую петербуржцами парковую зону от застройки, с другой – оставляем возможности для развития одного из старейших яхт-клубов страны, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Сам документ, который во втором чтении рассмотрят депутаты парламента, уточняет границы будущей сквера северо-западнее дома 7 по Петровской косе. Народные избранники уверены, что это поможет сохранить яхт-клуб, без которого Петербург, как морской город, просто не может существовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многострадальный памятник «Первым строителям Петербурга» могут восстановить
Яхт-клуб на Петровской косе хотят защитить от застройки
В Гатчинском районе изнасиловали сразу двух пьяных школьниц
Международный банковский институт в Петербурге будет носить имя Анатолия Собчака
Инженер депо украл 20 колесных пар от вагонов
СОБР взял штурмом подпольное казино на Фонтанке
Шторм повалил на дороги Ленобласти 120 деревьев
Грабитель отнял у петербурженки пакет с зубными протезами
Вход в метро «Сенная площадь» С 20 февраля ограничат на два месяца
В честь 23 февраля для мужчин вход в музей Царского Села сделают бесплатным
Побелевшая от сбросов химии река Луга вызвала опасения эко-активистов
В Ленобласти экскаваторщик нашел труп женщины в 200 литровой бочке, которую его попросил закопать бизнесмен