Яхт-клуб на Петровской косе хотят защитить от застройки

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:46:17+03:00

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Депутаты петербургского Заксобрания в очередной раз обратили внимание на судьбу яхт-клуба на Петровской косе. Чтобы защитить территорию одного из последних пристанищ для яхтсменов в городе, ее планируются внести в список зон, закрытых для застройки. Для этого необходимо внести поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования».

- Предложенные изменения уточняют границы территорий, которые будут внесены в перечень Закона. С одной стороны мы защищаем любимую петербуржцами парковую зону от застройки, с другой – оставляем возможности для развития одного из старейших яхт-клубов страны, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Сам документ, который во втором чтении рассмотрят депутаты парламента, уточняет границы будущей сквера северо-западнее дома 7 по Петровской косе. Народные избранники уверены, что это поможет сохранить яхт-клуб, без которого Петербург, как морской город, просто не может существовать.

ИСТОЧНИК KP.RU