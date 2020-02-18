2020-02-18T15:55:11+03:00
Общество

Многострадальный памятник «Первым строителям Петербурга» могут восстановить

Первый шаг к передаче монумента на баланс города уже сделан
Петр КИБЕР
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Памятник "Первостроителям Петербурга" стоит на месте бывшего кладбища, где похоронены многие зодчие из числа иностранцев и русских. Фото: «Петербургский дневник»/Роман ПименовПамятник "Первостроителям Петербурга" стоит на месте бывшего кладбища, где похоронены многие зодчие из числа иностранцев и русских. Фото: «Петербургский дневник»/Роман Пименов
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Не все памятники имеют своих хозяев. Так, по причине отсутствия владельца, был варварски разграблен монумент «Первым строителям Петербурга», установленный в сквере у метро «Выборгская». Уже 25 лет он разрушается и лишь сейчас сделан первый шаг в возможному восстановлению памятника в первозданном виде.

- 18 февраля, в администрации Выборгского района состоялась передача технических документов, которые нужны для восстановления памятника «Первостроителям Петербурга» в Сампсониевском саду, - пишет газета «Петербургский дневник».

Бумаги чиновникам предал один из создателей монумента скульптор Вячеслав Бухаев. После этого город сможет взять объект на баланс и выделить средства для реставрации о содержания.

Напомним, что памятник в виде арки с барельефами Петра I, а также зодчих, строивших Петербург, был установлен в 1995 году по поручению мэра города Анатолия Собчака. С того времени все детали из металла ободрали вандалы, а надписи на граните стали еле заметны.

Сроки восстановления памятника пока даже примерно неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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