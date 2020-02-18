2020-02-18T16:41:42+03:00
Общество

Путин 19 февраля приедет в Петербург почтить память Собчака

В нынешнем году исполняется 20 лет со смерти первого мэра города на Неве
Петр КИБЕР
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В годовщину памяти Анатолия Собчака в Петербург приедет президент России.В годовщину памяти Анатолия Собчака в Петербург приедет президент России.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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19 февраля будет ровно 20 лет со дня смерти первого мэра Ленинграда-Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. По случаю этой даты в городе пройдут памятные мероприятия, посвященные политику. Участие в них примет президент России Владимир Путин.

- Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру города на Васильевском острове и посетит концерт памяти в Большом зале филармонии, - пишут «Невские новости».

Напомним, что в мэрии Северной столицы Путин работал советником Собчака, а потом главой городского Комитета по внешним связям.

В годовщину смерти отца в родной город приедет и дочь Анатолия Собчака Ксения.

- Да, я буду в этот день в Питере, - заявила популярная телеведущая и политик журналистам.

Панихида по первому мэру Петербурга пройдет на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где похоронен Анатолий Собчак.

Напомним, что политик умер 19 февраля 2000 года в одном из отелей города Светлогорск Калининградской области от сердечной недостаточности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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