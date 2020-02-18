Путин 19 февраля приедет в Петербург почтить память Собчака
19 февраля будет ровно 20 лет со дня смерти первого мэра Ленинграда-Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. По случаю этой даты в городе пройдут памятные мероприятия, посвященные политику. Участие в них примет президент России Владимир Путин.
- Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру города на Васильевском острове и посетит концерт памяти в Большом зале филармонии, - пишут «Невские новости».
Напомним, что в мэрии Северной столицы Путин работал советником Собчака, а потом главой городского Комитета по внешним связям.
В годовщину смерти отца в родной город приедет и дочь Анатолия Собчака Ксения.
- Да, я буду в этот день в Питере, - заявила популярная телеведущая и политик журналистам.
Панихида по первому мэру Петербурга пройдет на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где похоронен Анатолий Собчак.
Напомним, что политик умер 19 февраля 2000 года в одном из отелей города Светлогорск Калининградской области от сердечной недостаточности.
ИСТОЧНИК KP.RU