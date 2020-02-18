«Сапсан» насмерть сбил человека под Петербургом

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:09:53+03:00

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Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет причины гибели человека, которого вечером 17 февраля сбил «Сапсан». Трагедия произошла на железнодорожном переезде у станции «Славянка».

- Ведомство осуществляет надзор за проведением проверки и законностью принятого по ее результатам решения в связи со смертельным травмированием мужчины поездом «Сапсан», произошедшим 17.02.2020 около 15:30 в районе остановочного пункта железнодорожной станции «Славянка», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Расследованием инцидента занимается Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте.

По словам очевидцев происшествия, мужчина шел через закрытий переезд в наушниках и не обратил внимания на то, что перед шлагбаумом стоят машины. Не заметил он и приближающийся на высокой скорости поезд. Машинист даже в теории не мог остановить несущийся «Сапсан» перед вышедшим на пути человеком.

От сильного удара мужчина погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU