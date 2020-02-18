«Сапсан» насмерть сбил человека под Петербургом
Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет причины гибели человека, которого вечером 17 февраля сбил «Сапсан». Трагедия произошла на железнодорожном переезде у станции «Славянка».
- Ведомство осуществляет надзор за проведением проверки и законностью принятого по ее результатам решения в связи со смертельным травмированием мужчины поездом «Сапсан», произошедшим 17.02.2020 около 15:30 в районе остановочного пункта железнодорожной станции «Славянка», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Расследованием инцидента занимается Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте.
По словам очевидцев происшествия, мужчина шел через закрытий переезд в наушниках и не обратил внимания на то, что перед шлагбаумом стоят машины. Не заметил он и приближающийся на высокой скорости поезд. Машинист даже в теории не мог остановить несущийся «Сапсан» перед вышедшим на пути человеком.
От сильного удара мужчина погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU