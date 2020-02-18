Съемочная группа «Ревизорро» устроила скандал в кафе «Подвал бродячей собаки»

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:19:45+03:00

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Вечер в «Подвале бродячей собаки» сегодня обещал быть если не томным, то привычным. Но не тут-то было: гости, которые отдыхали в заведении, оказались подставными и устроили дебош. Как выяснилось, под маской посетителей скрывалась съемочная группа программы «Ревизорро». И, как рассказывает одна из сотрудниц «Подвала…», ради заветных кадров они не постеснялись разгромить кухню и нанести травму администратору.

- Администратора – девушку – увезли в больницу на скорой, - говорит собеседница «Комсомолки». - Они ворвались, не имея никакого права, раскидали людей, работа заведения полностью прекратилась. Была сорвана репетиция артистки Светланы Крючковой.

Сейчас, по словам сотрудницы заведения, с чересчур напористыми телевизионщиками общается полиция. Команда «Ревизорро» бузит. Полицейские просят их успокоиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761614" frameborder="0"></iframe> Съемочная группа программы "Ревизорро" ворвалась в "Подвал бродячей собаки" и покалечила сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU