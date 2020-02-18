2020-02-18T19:48:04+03:00
Общество

Петербуржцев возмутила реклама дегустации тортов

Люди нашли в ней оскорблений полных людей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге нашли рекламу, оскорбляющую полных людей. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Петербурге нашли рекламу, оскорбляющую полных людей. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появилась фотография рекламной листовки, приглашающей на дегустацию тортов. Нюанс в том, что стоимость билета на кондитерское мероприятие разнится в зависимости от веса посетителя. Для людей от 100 килограмм вход стоит на 250 рублей дороже, нежели для худых горожан.

- Муж весит 109 килограмм и с какого перепугу ему платить больше? Откровенная дискриминация по признаку лишнего веса. Знакомый направил заявление в УФАС с просьбой провести проверку по факту нарушения закона о рекламе. Надеюсь, их привлекут к ответственности, - негодует женщина, сфотографировавшая листовку.

Организаторы дегустации поспешили заверить, что они ни при чем. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Организаторы дегустации поспешили заверить, что они ни при чем. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Оскорбленную петербурженку поддержали в комментариях, пусть и не без доли юмора. Чуть погодя, в дискуссию вмешались организаторы дегустации. По их словам, они не в курсе происхождения данной рекламы и сами проводят проверку среди своих сотрудников. Всю вину скидывают либо на хитрых конкурентов, либо на горе-рекламиста, который решил уйти в вольное творчество. Кондитеры не исключают обращения в полицию, если клевета продолжится.

Однако некоторые петербуржцы уверены, что все это напоминает самопиар и «черную» рекламу от самих организаторов.

Дискриминационная реклама ожидаемо взбудоражила общественность. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Дискриминационная реклама ожидаемо взбудоражила общественность. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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