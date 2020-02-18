Пенсионеры кидаются на просрочку у мусорки на проспекте Художников и шокируют прохожих

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:07:21+03:00

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В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилась видеозапись того, как во дворе одного из домов на проспекте Художников пенсионеры набрасываются на просроченные продукты из ближайшего магазина. По словам очевидца, она наблюдает такую грустную картину каждый день.

- По вечерам на помойку выносят просроченные и списанные продукты из магазина, и народ заранее собирается, чтобы их разобрать. Иногда люди даже дерутся. Большинство из них - пенсионеры, но встречаются и молодые, - пишет шокированная женщина.

Судя по видео, сотрудник магазина собрал всю просрочку в корзину и решил отвезти ее к мусорке, но остановился на несколько секунд, дабы дать возможность людям ухватить заветный товар. Петербуржцы разделились на два «лагеря» в комментариях. Одни считают, что россияне бедствуют и выживают, как могут. Другие уверены, что на видео обычные любители «халявы», пусть и не первой свежести.

Видео борьбы за просрочку опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Просрочка и пенсионеры на проспекте Художников.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU