2020-02-18T21:07:21+03:00
Общество

Пенсионеры кидаются на просрочку у мусорки на проспекте Художников и шокируют прохожих

По словам очевидца, такую картину можно наблюдать каждый вечер [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге заметили пенсионеров, кидающихся на просроченные продукты. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге заметили пенсионеров, кидающихся на просроченные продукты. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилась видеозапись того, как во дворе одного из домов на проспекте Художников пенсионеры набрасываются на просроченные продукты из ближайшего магазина. По словам очевидца, она наблюдает такую грустную картину каждый день.

- По вечерам на помойку выносят просроченные и списанные продукты из магазина, и народ заранее собирается, чтобы их разобрать. Иногда люди даже дерутся. Большинство из них - пенсионеры, но встречаются и молодые, - пишет шокированная женщина.

Судя по видео, сотрудник магазина собрал всю просрочку в корзину и решил отвезти ее к мусорке, но остановился на несколько секунд, дабы дать возможность людям ухватить заветный товар. Петербуржцы разделились на два «лагеря» в комментариях. Одни считают, что россияне бедствуют и выживают, как могут. Другие уверены, что на видео обычные любители «халявы», пусть и не первой свежести.

Видео борьбы за просрочку опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Видео борьбы за просрочку опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Просрочка и пенсионеры на проспекте Художников.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомагазин с мойкой и котельной вспыхнул на Дальневосточном проспекте
Во Всеволожске задержали отца, подозреваемого в постоянных избиениях дочери
Пенсионеры кидаются на просрочку у мусорки на проспекте Художников и шокируют прохожих
Шторм уничтожил почти все благоустройство пляжа в Лисьем Носу
Трофейный кубок Евро-2020 привезут в мае в Петербург
Петербуржцев возмутила реклама дегустации тортов
Вице-премьер Марат Хуснуллин узнал главные жалобы горожан перед рабочей поездкой в Петербург
Съемочная группа «Ревизорро» устроила скандал в кафе «Подвал бродячей собаки»
Сильный хлопок раздался из жилой многоэтажки у «Парнаса»
Спрос на удаленную работу резко вырос в Петербурге за последние 5 лет
В Сестрорецке открыли плотину, чтобы спустить воду из озера Разлив
На Новосмоленской набережной утки плавают в подтопленной пешеходной зоне
«Сапсан» насмерть сбил человека под Петербургом
Путин 19 февраля приедет в Петербург почтить память Собчака
Многострадальный памятник «Первым строителям Петербурга» могут восстановить
Яхт-клуб на Петровской косе хотят защитить от застройки
В Гатчинском районе изнасиловали сразу двух пьяных школьниц
Международный банковский институт в Петербурге будет носить имя Анатолия Собчака
Инженер депо украл 20 колесных пар от вагонов
СОБР взял штурмом подпольное казино на Фонтанке
Шторм повалил на дороги Ленобласти 120 деревьев
Грабитель отнял у петербурженки пакет с зубными протезами
Вход в метро «Сенная площадь» С 20 февраля ограничат на два месяца
В честь 23 февраля для мужчин вход в музей Царского Села сделают бесплатным
Побелевшая от сбросов химии река Луга вызвала опасения эко-активистов
В Ленобласти экскаваторщик нашел труп женщины в 200 литровой бочке, которую его попросил закопать бизнесмен