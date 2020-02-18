Во Всеволожске задержали отца, подозреваемого в постоянных избиениях дочери

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:43:28+03:00

Дочь не раз уходила из дома, где чувствовала себя в опасности рядом с буйным отцом. Фото: lenobl.sledcom.ru

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В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении отца, которого подозревают в систематических избиениях дочери. Главу семьи уже задержали. 14-летняя девочка призналась следователям, что не раз уходила из дома во Всеволожском районе из-за отсутствия нормальных условий проживания. По ее словам, отец не только бил ее, но и часто пил спиртные напитки и вел асоциальный образ жизни. Все это сильно сказывалось на психике напуганной дочери. О действиях матери не сообщается.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного за статью об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего. В ближайшие дни 50-летнему мужчине предъявят обвинение и оперативно решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи пытаются поднять все материалы в полиции по ранее зарегистрированным сообщениям о ненадлежащем воспитании девочки. Пока что подросток находится в медицинском учреждении. Также в ведомстве оценят действия или бездействие должностных лиц из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Горе-отцу грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU