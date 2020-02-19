Суд признал торговую сеть «Юлмарт» банкротом

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:32:23+03:00

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию «Юлмарт» банкротом. Некогда один их крупнейших ритейлеров электроники и бытовой техники в городе давно испытывает проблемы с финансами, а в отношении директора фирмы возбуждено дело о мошенничестве.

- Прекратить процедуру наблюдения в отношении НАО (непубличное акционерное общество) «Юлмарт». Признать НАО «Юлмарт» несостоятельным (банкротом), – говорится в решении суда.

Теперь 16 апреля суд должен назначить управляющего, который будет руководить процедурой банкротства.

Отметим, что на банкротстве «Юлмарта» настаивали кредиторы компании, в том числе «Сбербанк». Согласился с процедурой и нынешний управляющий, назначенный на время процедуры наблюдения. Имущества ритейлера хватит на покрытие судебных расходов, но «платежеспособность не восстановлена».

Как пишет газета «Петербургский дневник», в отношении одного из совладельцев «Юлмарта» Дмитрия Косыгина Следком завел дело по признакам мошенничества. По версии следствия, коммерсант взял кредит на миллиард рублей, который не собирался отдавать изначально.

ИСТОЧНИК KP.RU