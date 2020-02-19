Двух полицейских задержали за взятку в 1,5 миллиона
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит служебную проверку в отношении двух полицейских, которых на взятке поймали спецы Управления собственной безопасности. Их подозревают в получении крупной суммы от местного бизнесмена.
- 18 февраля 2020 года около 17.00 во дворе дома 44 по Каменноостровскому проспекту сотрудники УСБ при получении 1,5 миллиона рублей от коммерсанта задержали сотрудника Центра по противодействию экстремизму, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.
Деньги выведенный за штат полицейский требовал за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности. Сделка проходила под контролем оперативников УСБ, которые и схватили экс-коллегу за руку. Тот не стал отпираться и решил сотрудничать со следствием.
Полученную взятку он согласился передать своему соучастнику, действующему сотруднику отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Он также был задержан.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Петербургу, в отношении обоих заведены уголовные дела по статье «Получение взятки».
ИСТОЧНИК KP.RU