2020-02-19T16:20:53+03:00
Происшествия

Двух полицейских задержали за взятку в 1,5 миллиона

Сначала деньги от бизнесмена получил один оперативник, а потом, уже под контролем, передал их другому коллеге
Петр КИБЕР
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В Петербурге на взятке поймали двух полицейских.В Петербурге на взятке поймали двух полицейских.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит служебную проверку в отношении двух полицейских, которых на взятке поймали спецы Управления собственной безопасности. Их подозревают в получении крупной суммы от местного бизнесмена.

- 18 февраля 2020 года около 17.00 во дворе дома 44 по Каменноостровскому проспекту сотрудники УСБ при получении 1,5 миллиона рублей от коммерсанта задержали сотрудника Центра по противодействию экстремизму, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Деньги выведенный за штат полицейский требовал за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности. Сделка проходила под контролем оперативников УСБ, которые и схватили экс-коллегу за руку. Тот не стал отпираться и решил сотрудничать со следствием.

Полученную взятку он согласился передать своему соучастнику, действующему сотруднику отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Он также был задержан.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Петербургу, в отношении обоих заведены уголовные дела по статье «Получение взятки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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