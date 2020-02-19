Таксист устроил массовое ДТП на площади Восстания

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:08:29+03:00

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19 февраля около 16:07 на площади Восстания водитель «Яндекс.Такси» устроил массовое ДТП из шести машин. По предварительной информации, 33-летний мужчина выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с пятью автомобилям.

В аварии пострадали пассажиры таксиста. Фото: vk.com/spb_today

- В аварии пострадали пассажиры, сидевшие в это время в такси – 35-летний мужчина и 43-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у них травмы легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Фотографии массовой аварии быстро появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, машины достаточно удачно разлетелись, поэтому Лиговский проспект перекрыло лишь частично до БКЗ «Октябрьский». А вот троллейбусам «повезло» меньше – общественный транспорт не сразу смог проехать в сторону Дворцовой площади.

Фотографии ДТП быстро появились в Сети. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU