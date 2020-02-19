2020-02-19T21:32:44+03:00
Общество

В загрязнении Невы нефтью подозревают мазут времен ВОВ

Сотрудники Росприроднадзора думают, что нефтепродукты вымываются из почв
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мазут времен ВОВ может стать причиной загрязнения Невы у проспекта Обуховской Обороны. Фото: 78.rpn.gov.ruМазут времен ВОВ может стать причиной загрязнения Невы у проспекта Обуховской Обороны. Фото: 78.rpn.gov.ru
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Росприроднадзор разобрался, кто виноват в загрязнении Невы возле дома №110 на проспекте Обуховской Обороны. Напомним, весной и летом 2019 года петербуржцы неоднократно жаловались на пятна нефтепродуктов на реке. Опасную смесь постоянно убирали, но она возвращалась.

Во всем подозревали местный завод, но расследование показало, что он не причем. Чуть позже предприятие само решило разобраться в происходящем и помочь Росприроднадзору.

- Предположительно, нефтепродукты вымываются из почв. По информации, полученной от АО «ГОЗ Обуховский завод», в годы Великой Отечественной войны набережная реки в данном месте использовалась для перевалки мазутного топлива для нужд фронта и обороны Ленинграда, - рассказывают в пресс-службе Росприроднадзора.

В ведомстве думают, что в почве образовалась так называемая линза нефтепродуктов. Со временем она все ближе подступала к реке, и мазут медленно вымывался. Сейчас опасное место постараются включить в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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