В загрязнении Невы нефтью подозревают мазут времен ВОВ

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:32:44+03:00

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Росприроднадзор разобрался, кто виноват в загрязнении Невы возле дома №110 на проспекте Обуховской Обороны. Напомним, весной и летом 2019 года петербуржцы неоднократно жаловались на пятна нефтепродуктов на реке. Опасную смесь постоянно убирали, но она возвращалась.

Во всем подозревали местный завод, но расследование показало, что он не причем. Чуть позже предприятие само решило разобраться в происходящем и помочь Росприроднадзору.

- Предположительно, нефтепродукты вымываются из почв. По информации, полученной от АО «ГОЗ Обуховский завод», в годы Великой Отечественной войны набережная реки в данном месте использовалась для перевалки мазутного топлива для нужд фронта и обороны Ленинграда, - рассказывают в пресс-службе Росприроднадзора.

В ведомстве думают, что в почве образовалась так называемая линза нефтепродуктов. Со временем она все ближе подступала к реке, и мазут медленно вымывался. Сейчас опасное место постараются включить в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба».

ИСТОЧНИК KP.RU