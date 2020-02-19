Петербурженка пожаловалась на многодетную семью, где мать с отцом истязают троих сыновей

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:58:57+03:00

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Петербурженка, которая живет по соседству с многодетной семьей, пожаловалась детскому омбудсмену на нерадивых родителей, которые якобы истязают своих троих сыновей. Причем, один из мальчиков является инвалидом. Соседка сетует, что живет в ужасе уже несколько лет – за стенкой все вопят, матерятся, дерутся. Часто слышно жалобы и удары. Более того, двухметровый папа раздает детям подзатыльники даже на людях.

- Вы бы видели, какие у них затравленные дети! Младший трехлетка даже в лифт боится зайти! – написала женщина в письме к Уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой.

По словам соседки, она записала истязание детей на диктофон и вызвала участкового, но дело никак не продвинулось. По просьбе Светланы Агапитовой к семье наведались органы опеки, которые не нашли в квартире ничего криминального.

- Семья занимает благоустроенную трехкомнатную квартиру, которая соответствует санитарным нормам. У несовершеннолетних отдельные спальные места, много игрушек и книг, а личные вещи по возрасту и сезону, - рассказали специалисты.

Отца троих сыновей не удивил интерес со стороны соцслужб. Мужчина отметил, что чуть ли не весь подъезд жалуется на чересчур активную соседку с проворным носом, которая пишет доносы на всех подряд. Позже в полиции заверили – никаких вещественных доказательств в виде записей избиений у женщины не имеется. Многодетная семья надеется, что конфликт исчерпан и не хочет воевать с соседкой дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU